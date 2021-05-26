МИД РФ: На Западе комментируют инцидент с Ryanair в контексте связи с Россией

В МИД РФ заметили, что на Западе комментируют инцидент с Ryanair в контексте связи с РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве иностранных дел РФ обратили внимание, что на Западе комментируют инцидент с самолетом Ryanair в контексте связи с Россией, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Мы обратили внимание, как наши партнеры, в основном западные, лидеры, главы правительств, официальные представители и СМИ, в основном тоже мейнстримные, комментируют эту ситуацию в контексте некой увязки с Россией <...> Начались спекуляции по поводу несуществующей "руки Москвы" и в этом событии", - отметила дипломат.

Слова Запада о связи Москвы со случившемся переходят границы этики и приличия, подчеркнула она.

Напомним, что 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair был экстренно посажен в Минске из-за сообщений о возможном минировании. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предупреждение пришло из Швейцарии.

Страны Европы негативно отреагировали на действия белорусских властей. Так, Брюссель пригрозил республике санкциями и возможным закрытием воздушных ворот. На фоне инцидента Британия пообещала ввести рестрикции относительно российского проекта "Северный поток -2". По словам главы комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата газопровод является источником финансирования для белорусского правительства, так как проходит через территорию республики.