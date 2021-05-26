Россияне могут требовать компенсации вреда от курящих соседей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды рассказал, что россияне, страдающие от курящих соседей, могут требовать возмещения морального вреда.

"В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред", - цитирует Лебедева РИА Новости.

Социальное благополучие и соблюдение права каждого на жизнь и охрану здоровья возможны только в условиях благоприятной окружающей среды, отметил Лебедев.

Он добавил, что граждане должны бережно и ответственно относиться к природе и своему здоровью, потому как именно такой подход обеспечивает экономическое и духовное развитие человечества.

"В этой связи защита экологии является одной из основных целей правового регулирования", - добавил он.