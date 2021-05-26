Радикалы сожгли картонный Кремль у посольства России в Киеве

Группа радикалов в Киеве сожгла картонный Кремль у посольства России и пригрозила убийствами Фото: REUTERS

У российского посольства в Киеве группа радикалов подожгла картонный макет Кремля. Об этом сообщает местное агентство УНИАН.

Действия участников акции пресекли сотрудники правоохранительных органов, они же потушили огонь. Во время этого сотрудники Нацгвардии предупреждали радикалов о том, что их действия угрожают общественному порядку.

Как уточняется агентство, помимо поджога, радикалы развесили у российского посольства фотографии с убитыми людьми и пригрозили "повторить" нападения.

25 мая в Северной Македонии осквернили памятник российскому дипломату Александру Ростковскому, занимавшему должность консула в городе Битоле в 1901-1903 годах. Вандалы сломали несколько плит и повредили лестницу памятника "Русский крест". Полиция пока не объявила о поимке злоумышленников, жители Битолы призвали правоохранителей усилить наблюдение в городском парке и на набережной.