Читатели Le Figaro сравнили Путина и Байдена: волк и старенький барашек

Президенту России Владимиру Путину вряд ли удастся договориться о чем-либо с американским коллегой Джо Байденом на встрече в Женеве Фото: REUTERS

Президенту России Владимиру Путину вряд ли удастся договориться о чем-либо с американским коллегой Джо Байденом на встрече в Женеве, считают читатели французской Le Figaro.

В комментариях к публикации газеты о предстоящем саммите двух лидеров пользователи скептически отозвались о встрече, высказав мнение, что Путину не стоит вести диалог с президентом США. Читатели сравнили глав государств, отдав предпочтение в оценках российскому президенту.

«Этот русский намного умнее, чем тот парень на лестнице», – написал пользователь с ником lansarter.

«С Соединенными Штатами не о чем разговаривать, пока они сохраняют санкции и продолжают провокации. Они окружили Россию с Запада, Юга, Востока и теперь Севера…Я больше доверяю гремучей змее, чем США», – высказался Gentilhomme - Vieille Canaille 84.

«Нужно доверять Путину – он справедливый и мудрый. Байден старый, 124 американских генерала и адмирала сказали ему об этом в открытом письме несколько дней назад», – продолжил он.

«Путин и Байден – волк и старенький барашек», – пошутил пользователь под ником InTheWest.

Сайт kp.ru писал, что встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня.

Напомним, Байден предложил Путину встретиться 13 апреля во время телефонного разговора. Американский президент заявил, что надо обсудить «весь спектр проблем, стоящих перед США и Россией». Встреча с Путиным завершит первую зарубежную поездку Байдена в должности президента.

Глава США в середине июня прилетит в Европу для участия в саммитах G7 и НАТО. Встреча «семерки» запланирована на 11-13 июня в Великобритании, а совещание НАТО пройдет 14 июня в Брюсселе. То есть, встреча с Путиным, как логическая ударная точка, завершит турне Байдена.

Последний раз Путин встречался с лидером США три года назад в Хельсинки. Тогда поведение экс-президента Дональда Трампа вызвало в Америке настоящий скандал — он заявил, что не верит во вмешательство русских в выборы. В тот момент американские спецслужбы официально заявляли, что Москва влияла на голосование в США.