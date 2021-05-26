Россия играет против Дании на ЧМ-2021. Фото: REUTERS

На чемпионате мира по хоккею 2021 сегодня, 26 мая, проходит очередной матч группового этапа для сборной России. Соперник нашей команды - Дания. И пока что счет в поединке, который проходит на льду в Риге - к большой неожиданности для всех пока что 0:0.

Хоккеисты сборной России вышли на эту игру после поражения 1:3 от команды Словакии. И датчане - достаточно крепкий на этом турнире соперник. У них после трех встреч - 5 очков, на 1 балл меньше, чем у команды Валерия Брагина. И в стартовой двадцатиминутке россияне и датчане не смогли забросить шайб. Поединок начался в достаточно бодром темпе, но цепкая игра датчан в обороне помогла им сохранить ворота в неприкосновенности.

Пока что счет в матче Россия - Дания на ЧМ-2021 по хоккею - 0:0.

На сайте KP.RU - прямая видеотрансляция матча Россия - Дания на ЧМ-2021 по хоккею, предоставленная Первым каналом.