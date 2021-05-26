Захарова: Возможные санкции Британии против "Северного потока - 2" получат жесткий ответ

Захарова заявила, что возможные санкции Британии против "Северного потока - 2" получат жесткий ответ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможные санкции Британии против "Северного потока - 2" из-за инцидента с бортом Ryanair получат жесткий ответ.

"Вновь хотелось бы напомнить: любые недружественные действия, направленные против России, неминуемо получают и получат жесткий соразмерный ответ. При этом вся ответственность за негативные последствия для двусторонних связей будет целиком лежать на инициаторах конфронтации", - сказала она.

Захарова отметила, что начались спекуляции по поводу несуществующей "руки Москвы" и в этом событии.

Напомним, что 23 марта в Минске экстренно сел самолет ирландской компании Ryanair из-за возможного минирования борта. Ситуация вызвала неоднозначную реакцию европейских стран. Брюссель пригрозил Белоруссии санкциями и закрытием воздушных границ.

В Британии заявили, что готовы выставить санкции против российского газопровода "Северный поток - 2" на фоне инцидента с Ryanair. Так, глава комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата заявил, что "Северный поток - 2" является источником финансирования для белорусского правительства, так как проходит через территорию республики.