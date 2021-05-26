Украина ввела санкции против 11 российских артистов

Кабмин Украины ввел санкции против 11 артистов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Украины ввело санкции против 11 деятелей культуры России. Решение было принято на заседании кабмина 26 мая.

Как отмечается, санкции были применены за посещение Крыма. В список вошли актеры театра и кино Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер, Алексей Чадов, а также певица и телеведущая Анастасия Сланевская и певец Ярослав Сумишевский.

Подобные меры предполагают запрет въезда на Украину.

В конце апреля российского рэп-исполнителя Алишера Валеева, более известного под псевдонимом Моргенштерн, внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Позже в СБУ уточнили, что такие меры были предприняты, так как Моргенштерн пропагандирует насилие, жестокость, а также наркотические вещества.