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В мире26 мая 2021 17:30

Красный Крест попросил Россию предоставить "Спутник V"

Организация выразила желание получить вакцину на безвозмездной основе
Анастасия РЫШКОВА
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Международный Комитет Красного креста попросил РФ предоставить "Спутника V".

Международный Комитет Красного креста попросил РФ предоставить "Спутника V".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца направила обращение в адрес Российской Федерации с просьбой предоставить вакцину от коронавируса "Спутник V".

"Последнее обращение [о предоставлении вакцины "Спутник V" на безвозмездной основе] поступило в правительство России от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца", - сказала она на брифинге в среду, 26 мая.

Напомним, что российский препарат для профилактики коронавирусной инфекции был разработан и зарегистрирован учеными центра имени Гамалеи в августе прошлого года. Вакцина получила высокую оценку международных специалистов. Так, препарат уже зарегистрирован по ускоренной программе в 67 странах мира. Эффективность вакцины составляет 97,6%. О результатах третьей фазы клинических исследований написал старейший научный журнал The Lancet.

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