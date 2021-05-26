Красный Крест попросил Россию предоставить "Спутник V"

Международный Комитет Красного креста попросил РФ предоставить "Спутника V". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца направила обращение в адрес Российской Федерации с просьбой предоставить вакцину от коронавируса "Спутник V".

"Последнее обращение [о предоставлении вакцины "Спутник V" на безвозмездной основе] поступило в правительство России от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца", - сказала она на брифинге в среду, 26 мая.

Напомним, что российский препарат для профилактики коронавирусной инфекции был разработан и зарегистрирован учеными центра имени Гамалеи в августе прошлого года. Вакцина получила высокую оценку международных специалистов. Так, препарат уже зарегистрирован по ускоренной программе в 67 странах мира. Эффективность вакцины составляет 97,6%. О результатах третьей фазы клинических исследований написал старейший научный журнал The Lancet.