Вакцинация животных от коронавируса началась в России

В России стартовала вакцинация животных от коронавирусной инфекции Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что в ряде регионов России стартовала вакцинация животных от коронавирусной инфекции.

- В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины "Карнивак-Ков", разработанной российскими учеными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных, — сообщила Мелано журналистам.

Отмечается, что вакцинация проводится частными и государственными клиниками, которые приобрели вакцину "Карнивак-Ков".

Ранее Россельхознадзор сообщил, что стоимость вакцины от коронавирусной инфекции для животных "Карнивак-Ков" снизилась с 588 до 500 рублей. Стоимость препарата снизилась из-за увеличения спроса, а также увеличения объемов производства вакцины. При этом рекомендуемая торговая наценка не должна превышать 30%.