Политолог назвал слова Байдена о бессмысленности санкций против «Северного потока – 2» неуклюжим реверансом

Политолог прокомментировал слова Байдена о бессмысленности санкций против «Северного потока — 2» Фото: REUTERS

Введение санкций простив строительства «Северного потока – « со стороны США с самого начала выглядело со стороны как политическая провокация. И признание Джо Байденом бессмысленности этих действий можно назвать сейчас определенным шагом перед встречей с российским президентом. Такое мнение выразил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Заявление Байдена — это неуклюжие реверансы в преддверии встречи с Путиным. Это продолжение клоунады, которая началась еще во время выборов», — цитирует эксперта телеканал «360».

Напомним, накануне американский президент заявил, что введение новых экономических санкций из-за строительства газопровода не имеет никакого смысла. Проект уже почти завершен. А новые ограничения могут только осложнить отношения Штатов с Европой, передает RT.

Ранее глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что Великобритания готова рассмотреть возможность введения новых санкций, в том числе против «Северного потока – 2» после истории с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, передает Пятый канал.