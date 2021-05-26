Функция ускоренного прослушивания сообщений появилась в WhatsApp. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мессенджер WhatsApp запустил новую стабильную версию приложения, в которой можно прослушивать голосовые сообщения в ускоренном режиме. Воспроизводить их можно на обычной скорости, на полуторной или вдвое быстрее.

В WhatsApp также появилось специальные уведомления. Если пользователя упомянули в чате или ответили на его сообщение, то рядом с названием группы появится значок "@".

Ранее разработчики анонсировали появление новой функции, отмечая, что ее оценят те, чьи собеседники любят говорить медленно, начинают говорить не сразу после нажатия кнопки записи или записывают длинные "голосовые". Новая опция позволит пользователям быстрее прослушать сообщения для экономии времени. Она будет доступна и для Android, и для iOS.

Подобная функция для голосовых сообщений уже несколько лет работает в Telegram. Там тоже можно вдвое увеличить скорость прослушивания.