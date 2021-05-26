СК России: возбуждено дело по факту убийства на Донбассе мирного жителя

Следственный комитет (СК) России возбудил еще одно уголовное дело по факту убийства мирного 65-летнего жителя Донбасса Фото: Александр КОЦ

Следственный комитет (СК) России возбудил еще одно уголовное дело по факту убийства мирного 65-летнего жителя Донбасса, который не принимал участия в боевых действиях.

- Возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), - сообщили kp.ru в СК России.

По данным следствия, 24 мая 2021 года военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других украинских воинских формирований обстреляли из гранатометов объекты гражданской инфраструктуры, не являющиеся военными целями, расположенные по улице Луговского в поселке шахты "Трудовская" Петровского района города Донецка.

В результате этого не участвующий в вооруженном конфликте 65-летний мирный житель получил смертельное ранение.

- Украинские силовики, выполнявшие заведомо преступные приказы вышестоящих командиров, нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что следствие продолжает устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса, и давать их действиям правовую оценку.