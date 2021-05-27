Amazon купит Metro Goldwyn Mayer за $8,45 млрд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания Amazon миллиардера Джеффа Безоса договорилась о покупке киностудии Metro Goldwyn Mayer. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном в среду на сайте Amazon.

Сумма сделки составила $8,45 млрд. Отмечено, что Amazon не планирует менять концепцию MGM и рассчитывает поддерживать производство кино.

Согласно условиям договора о продаже, Amazon получает право на публикацию на своей платформе Prime Video фильмов производства MGM. Кинотека насчитывается более 4 тысяч, а также телевизионных шоу, которых у MGM более 17 тыс.

Вице-президент Amazon Майк Хопкинс отметил, что план компании - "развить и переосмыслить вместе с талантливой командой MGM" эту фильмотеку.

Напомним, что Metro Goldwyn Mayer была основана в 1924 году. Компания два десятилетия считалась лидером среди киноиндустрии Голливуда. На счету киностудии 205 наград Американской академии киноискусств "Оскар", в числе которых 15 - за "Лучший фильм". Официальный символ MGM - рычащий лев.