Польша не запрещала самолету "Белавиа" пролет над страной

Польское агентство воздушного судоходства сообщило, что не препятствовало перелету самолета "Белавиа" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Польское агентство воздушного судоходства не запрещало самолету "Белавиа", летящему из Минска в Барселону, входит в польское воздушное пространство.

- Польша ничего ему не запрещала. Ситуация выглядит так, что польские службы передали информацию пилотам о том, что у них могут быть проблемы с вхождением во французское воздушное пространство. Пилот получил информацию и анализирует ее, — цитирует пресс-секретарь агентства Павла Лукашевича ТАСС.

По его словам, это отсутствие запрета доказывает то, что в аэропорту Варшавы только что приземлился самолет этой же авиакомпании.

Ранее появилась информация, что белорусский самолет не допустили в воздушное пространство страны. По данным СМИ, самолет не пустили из-за того, что полеты белорусских бортов запретила Франция - самолет в Барселону должен был лететь через ее воздушное пространство.