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Общество26 мая 2021 18:10

Эксперт прокомментировал новость о запрете Сбера пополнять карты «Мир» в банкоматах других банков

Председатель совета директоров ЦЭР.РФ Андрей Киселев отметил, что услуга пополнения наличных через банкомат становится невостребованной
Анастасия РЫШКОВА
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Сбербанк запрещает теперь пополнять выпущенные им карты «Мир» в банкоматах других банков.

Сбербанк запрещает теперь пополнять выпущенные им карты «Мир» в банкоматах других банков.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель совета директоров ЦЭР.РФ Андрей Киселев прокомментировал журналистам kp.ru новость о запрете Сбера пополнять выпущенные им карты «Мир» в банкоматах других банков. Эксперт отметил, что это решение кажется ему необоснованным.

- Большинство людей используют банкомат своего банка. Возможно, банк аккуратно предупреждает клиентов, что пополнение карты через «материнский» банкомат намного безопаснее, так как, во-первых, сторонним банком может быть взята комиссия, во-вторых, деньги могут попросту застрять или перевод будет выполнен за какой-то более долгий промежуток времени. Третье – где у клиента гарантия, что технически банкомат обслуживается согласно всем нормам и он исправен, вернет карту после операции, - сказал специалист.

Киселев отметил, что в таких случаях грамотному человеку логичнее воспользоваться своим банкоматом. При этом он акцентировал внимание на том, что сама услуга пополнения наличных через банкомат становится все менее востребованной. Специалист напомнил, что у каждого банка, как и у Сбера, есть мобильное приложение и система быстрых платежей.

- Зачем пополнять карту, какой бы платежной системы она не была, через сторонний банк и платить комиссию, когда можно зайти за угол, найти свой банкомат и сделать это бесплатно, - сказал эксперт.

По информации “Коммерсант”, Сбербанк запрещает теперь пополнять выпущенные им карты «Мир» в банкоматах других банков. В рамках платежной системы (ПС) пополнение карт для их владельцев является бесплатным — за счет банка-эмитент. На Сбер приходится почти 80% всех выпущенных карт «Мир», на которые перечисляются гражданам доходы из бюджета.