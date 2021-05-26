Испытания управляемых ракет "Вихрь" успешно прошли в России

В России прошли испытания управляемой ракеты "Вихрь"

В пресс-службе "Калашникова" сообщили, что в России успешно прошло тестирование доработанной авиационной управляемой ракеты "Вихрь".

На одном из полигонов министерства обороны с разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" произвели 22 пуска доработанными ракетами "Вихрь".

Отмечается, что специалисты повысили вероятность поражения цели при пусках на малую дальность и увеличили стабильность в полете. Всех изменений удалось достигнуть без изменения тактико-технических характеристик ракеты.

Ракеты может развить скорость 610 метров в секунду, дальность применения — 800-10 000 метров, высота применения — 10-4000 метров.

Ранее концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний нового секретного российского оружия. Пользователи предположили, что на кадрах продемонстрировали тесты противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Однако это оказались испытания ракеты "Вихрь".