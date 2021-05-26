Три организации из Германии признаны нежелательными в России

Генпрокуратура России признала нежелательными три организации из Германии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Генпрокуратура России признала деятельность трех немецких организаций нежелательной на территории РФ.

- По результатам изучения поступивших материалов 26.05.2021 Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности следующих иностранных неправительственных организаций, — гласит сообщение Генпрокуратуры.

В список вошли три немецкие организации — Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев", "ФРЕ"), Zentrum für die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", "ЦЛС") и Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен", "НРО").

Отмечается, что их деятельность угрожает безопасности России. Информацию о принятом решении передадут Минюсту.

В 2019 году Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории нашей страны деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев"). НПО является канадским.