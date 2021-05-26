Юрист рассказал, что грозит вандалам, разрисовавшим «Буран» на Байконуре Фото: СОЦСЕТИ

Адвокат, член Союза юристов, доктор юридических наук Александр Толмачев объяснил, что грозит уличным художникам, разрисовавшим недостроенный космический корабль «Буран» на Байконуре.

Юрист уверен, что молодым людям не стоит ждать наказания, к ним вопросов не так много. А вот к компании, которая отвечает за эксплуатацию космического корабля, – они есть. - Граффити не является осквернением или каким-то действием, напоминающим хулиганство. Хулиганство подразумевает нанесение материального вреда или вреда репутации, - отметил эксперт в беседе с Life.ru.

Он подчеркнул, что невозможно привлечь за хулиганство если не было причинено вреда, а наоборот, внешний вид объект даже улучшился. Никаких преступных и предосудительных действий не было.

Резонанс возник вовсе не из-за картинки, а из-за внимания спецслужб и самого факта, что подобный объект существует.

- Осталось задать "неприличные вопросы" руководству Байконура, - заключил доктор юридических наук.

Ранее сообщалось, что неизвестные проникли на объект космодрома Байконур, где разрисовали недостроенный космический челнок «Буран».