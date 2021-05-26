Политолог объяснил, что кроется за лояльностью Байдена к «Северному потоку -2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил, что кроется за лояльностью президента США к «Северному потоку- 2».

Джо Байден заявил, что о контрпродуктивности санкций против газопровода. Смена риторики вовсе не значит, что в Штатах оценили необходимость проекта и больше не будут ему препятствовать.

Политолог полагает, что в США взяли временную паузу перед встречей Байдена с Владимиром Путиным, которая намечена на 16 июня. В зависимости от результатов переговоров будет выстроена дальнейшая линия поведения, но рассчитывать на поддержку не стоит. Скорее на манипуляции со стороны Белого дома.

- В ближайшее время американцы не будут агрессивно выступать против проекта, и это время надо как раз использовать для того, чтобы ударно завершить строительство. Не хотелось бы думать, что это затишье перед бурей, - отметил Оленченко в комментарии Life.ru.

Эксперт полагает, что «перед контактами с Путиным Байдену не хочется портить отношения с Россией". Тем не менее "нужно отдавать себе отчет, что США все же возражают против "Северного потока – 2".

- Вероятно дальнейшие действия будут идти по пути манипулирования готовым проектом, - заключил Оленченко.