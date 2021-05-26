Михаил Гальперин покинул пост уполномоченного России при ЕСПЧ

Михаил Гальперин покинул должность уполномоченного России при ЕСПЧ. Фото: ЗАЙЦЕВ Алексей/ТАСС

Российский президент Владимир Путин освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного РФ при ЕСПЧ. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

- Освободить Гальперина Михаила Львовича от должности уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра юстиции РФ, — гласит текст документа.

Максим Гальперин занимал пост уполномоченного России при ЕСПЧ с 19 мая 2017 года.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что покинет свой пост в 2022 году. Он сообщил, что один и тот же человек не может занимать эту должность более чем два срока подряд.Поэтому уже следующий бизнес-омбудсмен продолжит эту большую, крайне непростую и очень важную для всего предпринимательского сообщества работу, добавил Титов.