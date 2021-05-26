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В мире26 мая 2021 19:35

Польша запретила самолетам Белоруссии входить в свое воздушное пространство

Это часть реализации санкций, о которых просил премьер республики
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Кабмин Польши запретил самолетам Белоруссии входить в свое воздушное пространство

Кабмин Польши запретил самолетам Белоруссии входить в свое воздушное пространство

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Польши ввело запрет на вход в свое воздушное пространство самолетам белорусских авиаперевозчиков. Об этом сообщил официальный представитель правительства страны Петр Мюллер.

- Кабмин принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии, — написал он у себя в Twitter, отметив, что такие меры являются частью реализации санкций, о которых просил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Ранее появилась информация, что белорусский самолет не допустили в воздушное пространство Польши. Позже польское агентство воздушного судоходства сообщило, что не запрещало самолету "Белавиа", летящему из Минска в Барселону, входить в польское воздушное пространство. По словам представителя агентства, отсутствие запрета доказывает то, что в аэропорту Варшавы только что приземлился самолет этой же авиакомпании.