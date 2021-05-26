Голодающий в Лондоне актер из «Интернов» Дмитрий Шаракоис решился сдать свою московскую квартиру. Фото: кадр из видео

Поклонники «Интернов» наверняка помнят ботаника Борю Левина, который проходил практику у харизматичного доктора Быкова (Иван Охлобыстин). Актерская карьера Дмитрия Шаракоиса сложилась не самым лучшим образом.

После успешного проекта Дмитрий снялся еще в нескольких картинах, а потом вдруг все бросил и перебрался в Лондон. Тут то и появились первые слухи, что финансовое положение талантливого парня бедственное. Он трудится на стройке и питается просрочкой.

Чтобы получить хоть какие-то средства парень решил сдать свою московскую квартиру. Артист просит за "двушку" 28 тысяч рублей.

За "двушку" Дмитрий просит 28 тысяч рублей Фото: СОЦСЕТИ

Объявление появилось в Сети. Дмитрий не стал скрывать, что жилье принадлежит ему и попросил предоплату за один месяц.

Состояние квартиры актер оценил как «плачевное», а вот пользователи были более категоричны и назвали недвижимость «порталом в ад».

Жилье расположено в 15-20 минутах ходьбы от метро «Котельники» на третьем этаже. Из плюсов – рядом много парков и удобная транспортная доступность. Из минусов – нужен ремонт.

Пользователи отметили, что жилье в очень плачевном состоянии Фото: СОЦСЕТИ

Друг актера Даниил подтвердил Ридусу, что недвижимость принадлежит знаменитости. Свое имя Шаракоис указал в объявлении не для того, чтобы сделать наценку, а чтобы убедить потенциальных арендаторов в безопасности сделки. Он публичная личность и не станет обманывать.

- Дело в том, что много мошенников на этом рынке, а он предоплату просит. Имеется в виду, что он известная личность, поэтому обманывать не может, чтобы доверия было больше у квартиросъемщиков, — пояснил Даниил.

Тем не менее, у потенциальных квартиросъемщиков осталось много вопросов. Особо смутило состояние. Многие помнят, что Дмитрий был успешным актером и наверняка имел неплохой доход.