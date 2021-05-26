Instagram разрешил скрывать счетчик лайков под постами в ленте новостей

Соцсеть Instagram разрешила скрывать счетчик лайков под постами в ленте новостей Фото: REUTERS

Социальная сеть Instagram запустила новую функцию, которая позволяет скрывать счетчик отметок "нравится" под постами в ленте новостей.

- С сегодняшнего дня пользователи смогут выбирать: скрывать ли счетчик отметок "нравится" под своими постами в Instagram или нет, скрывать ли от себя количество отметок "нравится" под постами из ленты новостей, — говорится в сообщении компании.

Соцсеть тестировала эту функцию в нескольких странах. В компании назвали запуск новой возможности шагом вперед для Instagram. Некоторым пользователям функция помогла ощутить снижения социального давление, другие же пожаловались, что не могут следить за новыми трендами, отмечается в сообщении.

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