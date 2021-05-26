МИД Украины: Киев разочарован отсутствием приглашения на саммит НАТО

В МИД Украины сообщили, что Киев разочарован отсутствием приглашения на саммит НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны разочарованы отсутствием приглашения на саммит НАТО.

По словам министра, украинские власти не понимают, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне "агрессии" России против Украины.

- Мы благодарны нашим партнерам НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло 13 лет, и ни единого шага к выполнению этого решения не было сделано…Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормежки обещаниями, — отметил Кулеба.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО "накачивает" Украину оружием, "вскармливая" тем самым "милитаристский режим". Дипломат обратила внимание на "раздутый" военный бюджет республики, отметив, что власти страны "душат" гражданские права и свободы населения, опираясь на неонацистские движения.