Нападающий Сердар Азмун признан лучшим игроком РПЛ сезона 20/21 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в сезоне 2020/21.

- Азмун заработал 76 баллов и опередил прошлогоднего обладателя награды Артёма Дзюбу, который стал вторым с 61 баллом. Третье место занял полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, набравший 51 балл, — гласит сообщение лиги.

В голосовании принимали участие тренеры и капитаны команд лиги, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также комментаторы телеканала "Матч Премьер"

В составе "Зенита" иранец стал чемпионом РПЛ в третий раз подряд и завоевал Суперкубок России. В прошедшем сезоне он занял второе место в списке лучших бомбардиров, забив 19 голов.

Ранее Сергея Семака объявили лучшим тренером чемпионата России сезона 2020/2021. Наставник "Зенита" всего лишь на три балла опередил коллегу из казанского "Рубина" Леонида Слуцкого. На третьем месте расположился главный тренер "Химок" Игорь Черевченко.