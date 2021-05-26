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В мире26 мая 2021 21:11

Посольство РФ во Франции проверяет информацию о задержании "четырех россиян"

По сообщениям местных СМИ, задержанных подозревают в подготовке теракта
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Российское посольство во Франции проверяет информацию о задержании "четырех россиян"

Российское посольство во Франции проверяет информацию о задержании "четырех россиян"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство во Франции проверяет информацию СМИ о задержании "четырех выходцев из РФ". Об этом сообщил глава пресс-службы посольства Сергей Паринов.

- Посольство проверяет появившуюся в СМИ информацию о задержании четырех "выходцев из России". Генконсульство России в Страсбурге направило официальный запрос в префектуру полиции. Ответа пока не получено, — приводит слова Паринова ТАСС.

Ранее местные СМИ сообщили, что во французском департаменте Нижний Рейн задержаны четыре уроженца России. Их заподозрили в подготовке террористического акта, цель которого не уточняется.

Ранее суд в американском штате Невада приговорил россиянина Егора Крючкова, который ранее признался в сговоре с целью взлома компьютерной сети компании Tesla, к десяти месяцам заключения – то есть, сроку, который подсудимый уже отбыл за время следствия по этому делу.