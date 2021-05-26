В России выросли цены на ряд овощей и гречку

Росстат сообщил, что в РФ выросли цены на овощи и гречку Фото: Сергей БАЛАНОВ

Согласно данным Росстата, в России выросли цены на картофель, капусту и морковь, а также гречку.

- Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. При этом подорожали: капуста белокочанная - на 7%, морковь - на 5,2%, картофель - на 3,8%, лук репчатый - на 2,5%, яблоки - на 0,1%. Цены на огурцы снизились на 8,2%, помидоры - на 3,5%, — гласит сообщение ведомства.

Кроме того, в период с 18 по 24 мая гречка подорожала на 0,7%. С начала года цена на него поднялась на 6,7%.

Ранее советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что оснований для повышения цен на рыбу и рыбную продукцию нет. В ведомстве считают, что некоторые СМИ разместили информацию о возможном повышении цен на рыбу по заказу отдельных представителей рыбоперерабатывающей отрасли.Таким образом производители пытаются уйти от ветеринарно-санитарного контроля, уверены в Россельхознадзоре.