Путин: Гособоронзаказ в 2020 году был выполнен на 99,8%

Владимир Путин сообщил, что, несмотря на пандемию, гособоронзаказ в 2020 году был выполнен на 99,8% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин сообщил, что задания гособоронзаказа в 2020 были выполнены на 99,8%, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

- Задания гособоронзаказа в прошлом году были выполнены на 99,8%. Это хороший показатель, — сказал глава государства на совещании с руководством Минобороны.

Также Путин добавил, что с проблемами столкнулись и предприятия оборонно-промышленного комплекса, так же как и гражданская часть российской промышленности. Российский лидер отметил важность четкой поставки в войска перспективных образцов вооружения и техники.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российская экономика постепенно восстанавливается после пандемии коронавируса, несмотря на все сложности. Он отметил, что "нужно держать руку на пульсе", так как факторы нестабильности все еще действуют в российской и глобальной экономике.Путин добавил, что для всех уровней властей восстановление доходов россиян должно быть приоритетом.