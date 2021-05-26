Украина и Великобритания провели военные учения в Черном море

Корабли Украины и Великобритании провели военные учения в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корабли Военно-морских сил Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба украинских ВМС.

- В северо-западной части Черного моря совместная корабельно-катерная тактическая группа Военно-морских сил Украины и Королевства Великобритании провели тренировку в море типа PASSEX. Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что к учениям привлекли вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота.

В начале апреля военно-морские силы Украины без предупреждения начали учения. Тогда в портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный, Николаев была ограничена лоцманская проводка из-за военных учений.