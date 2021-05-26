Восемь человек погибли при стрельбе в Калифорнии

В Калифорнии восемь человек погибли при стрельбе у железнодорожного депо Фото: REUTERS

В американском городе Сан-Хосе, штат Калифорния, как минимум восемь человек погибли при стрельбе недалеко от железнодорожного депо.

Как пишет агентство Reuters, информацию о гибели восьми человек подтвердил заместитель шерифа округа Санта-Клара Рассел Дэвис. Он также сообщил, что среди погибших были сотрудники местного транспортного управления. Кроме того, после нахождения "по крайней мере" одного взрывного устройства местность осмотрел отряд саперов.

Дэвис рассказал, что стрельба произошла недалеко от депо, где рабочие обслуживают транспортные средства. Стрелок, ликвидированный сотрудниками правоохранительных органов, так же был работником транспортного управления округа.

Сейчас агенты ФБР оказывают помощь на месте инцидента.

Ранее в американском штате Нью-Джерси два человека погибли после перестрелки на домашней вечеринке. По данным полиции, еще 12 человек получили ранения. Правоохранители получили сообщения о стрельбе в жилом доме 22 мая в 23.50 по местному времени (6.50 воскресенья мск 23 мая). Полицейские по прибытии обнаружили на месте происшествия тела 30-летнего мужчины и 25-летней женщины. Полиция расследует мотивы преступления и причину произошедшего.