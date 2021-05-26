Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon 5 июля 2021 года

Джефф Безос покинет пост генерального директора Amazon 5 июля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель Amazon Джефф Безос покинет пост генерального директора компании 5 июля 2021 года. Об этом он рассказал на собрании акционеров фирмы.

- Мы выбрали эту дату, потому что она дорога мне — это день, в который в 1994 году, ровно 27 лет назад, Amazon была основана, — цитирует Безоса телеканал CNBC.

Сообщается, что новым гендиректором станет Энди Джесси, который сейчас является главой облачного сервиса Amazon Web Services. Безос займет должность исполнительного председателя компании, а также сосредоточится на новых проектах.

Напомним, Джефф Безос является богатейшим человеком в мире. Его состояние составляет около 177 миллиардов долларов.

Информация о том, что Безос покинет свой пост, появлялась еще в феврале 2021 года. Тогда он отмечал, что Amazon находится на своем высшем уровне инноваций, поэтому это подходящее время для подобных кадровых перестановок.