Путин потребовал в срок достроить 20 кораблей

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на совещании с руководством министерства обороны, на котором обсуждалось исполнение гособоронзаказа, в срок завершить строительство и поставить Военно-морскому флоту 20 надводных кораблей дальней морской зоны.

Глава государства также подчеркнул, что «важно и впредь четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства».

«В определенные госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в Воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов», - сказал Владимир Путин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент сообщил, что в прошлом 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней проблемы, задания гособоронзаказа были выполнены на 99,8%. Он добавил, что «это хороший показатель».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин: Вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя

Президент заявил, что граждане должны сами осознать необходимость прививки, поскольку иначе их будет ждать «серьезная и даже смертельная опасность» (подробности).