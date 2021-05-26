Глава МИД Украины объявил о борьбе с «Северным потоком — 2» до конца

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев будет бороться за защиту своих интересов, пока строительство российского газопровода «Северный поток — 2» не завершено на 100%, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

«Ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей «Северного потока — 2» есть намного больше шансов достроить этот проект», - сказал глава украинского МИД.

По словам Кулебы, его «правило в жизни – всегда бороться до конца за национальные интересы Украины», поэтому власти Незалежной будут продолжать «бороться за защиту своих интересов» до «тех пор, пока по «Северному потоку — 2» не потек газ». При этом он добавил, что у России теперь гораздо больше шансов завершить этот проект.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне президент США Джозеф Байден признал, что строительство российского газопровода уже практически завершено, и его невозможно остановить новыми американскими санкциями.

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В США признали, что не в силах остановить строительство российского газопровода «Северный поток – 2» в Европу. И отказались от жестких санкций против него. На Украине уже назвали такое решение «ударом под дых». Рассказываем, смогут ли строители газопровода теперь спокойно заниматься своим делом (подробности).