В Москве арестован глава отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии

Басманный суд Москвы арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 26 мая, Басманный суд Москвы постановил арестовать обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями начальника отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии Сергея Воробьева. Он проведет под стражей как минимум ближайшие два месяца – до 25 июля. Такое же решение было принято судом и в отношении его заместителя Александра Швецова, который тоже отправится в СИЗО до 25 июля.

Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова, уточнив, что таким образом судья «удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу» для обоих подозреваемых.

Воробьеву и Швецову ранее было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ: «Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия».

Комментируя задержание двух высокопоставленных офицеров ведомства, официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин не стал раскрывать подробности. Он сказал, что следователи устанавливают все обстоятельства, проводятся следственные действия.