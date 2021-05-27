Россиянка София Сапега имеет вид на жительство в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что арестованная в международном аэропорту Минска россиянка София Сапега имеет официальный вид на жительство в республике. Девушка была спутницей основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, которую тоже сняли с рейса авиакомпании Ryanair.

«То, что мы его, гражданина Беларуси (Протасевича), а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту, – это наше суверенное право», - сказал белорусский лидер на встрече с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления.

По словам Александра Лукашенко, он предупреждал «всех беглых и протестунов», что «за свои преступления каждый ответит по закону».

«Мы вас знаем в лицо. Ваша ответственность перед белорусским народом – дело времени», - добавил глава государства. Его речь транслировал телеканал «Беларусь 1».

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