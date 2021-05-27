Роскомнадзор пока не считает нужным замедлять трафик Google

Google не удалил около пяти тысяч запрещенных материалов, 3,5 тысячи из которых содержат призывы к экстремизму Фото: REUTERS

Отвечая на вопросы журналистов о возможном замедлении трафика сервисов Google в России, глава Роскомнадзора Андрей Липов сказал, что ведомство пока не считает нужным применять к этому ресурсу более жесткие меры, чем штрафы за нарушения российского законодательства. Однако если угрозы от поисковика будут превышать пользу от него, то возможен и более радикальный подход.

«Во всем должен быть баланс. Если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети, будут превышать пользу от этой соцсети, значит, к ней будут применяться меры более радикальные», - сказал он.

Андрей Липов добавил, что «на сегодняшний день мы считаем, что пока штрафов достаточно». Он также назвал запрещенную информацию, которая все еще есть в материалах Google, «ложкой дегтя в бочке с медом».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на четыре миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию – около пяти тысяч материалов, 3,5 тысячи из которых содержат призывы к экстремизму.