SpaceX вывела на орбиту еще 60 мини-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с очередной партией из 60 мини-спутников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 26 мая, американская компания SpaceX уже в четвертый раз с начала этого месяца успешно вывела на околоземную орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink, о чем SpaceX сообщила на своей странице в Twitter. Предыдущие группы космических аппаратов Starlink были запущены 4, 9 и 16 мая.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 14:59 по времени Восточного побережья США (21:59 мск), а уже через час и четыре минуты все мини-спутники были выведены на заданную орбиту.

Отмечается, что первая многоразовая ступень ракеты (она используется второй раз) через восемь минут и 34 секунды после запуска традиционно совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу в Атлантике. Позже компания Илона Маска использует ее еще раз.

С мая 2019 года это уже 29-й по счету вывод на орбиту партии мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Таким образом, SpaceX довела свою орбитальную группировку до 1735 аппаратов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, обычно компания запускает на орбиту группу из 60 интернет-спутников Starlink. А 24 января ракета Falcon 9 стартовала с самым большим количеством микроспутников: тогда было запущено 143 аппарата.