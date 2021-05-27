В России предложили расширить использование маткапитала

В ОНФ предложили расширить возможности использования материнского капитала Фото: Анастасия ОСИПОВА

В России предложили расширить возможности использования материнского капитала. Правительство рассмотрит инициативу ОНФ, которая предполагает разрешение тратить выделяемые государством деньги на подключение частных домов к коммунальным сетям – газораспределительным, электрическим, а также централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

В объединении считают, что такое расширение использования маткапитала прежде всего поможет сельским семьям с детьми, а также в целом будет способствовать развитию малонаселенных территорий, сообщает газета «Известия».

«Надо говорить о маткапитале в широком смысле слова. Нужно помогать женщинам, которые рожают, учитывая нашу демографическую обстановку. Мне кажется, что все ограничения надо убрать. Каждая семья пусть сама решает, как ей расходовать маткапитал. Если нужно — для строительства дома. Если нужно — для образования, здоровья. Надо дать возможность людям самим распоряжаться теми деньгами, которыми их государство поддерживает. Это еще один шаг к тому, чтобы убрать эти ограничения. Я буду это предлагать и спрошу в кабмине об этой проблеме», - заявил изданию член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев.