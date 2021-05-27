В России ужесточат контроль за оружием с 1 марта 2022 года

Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении государственного контроля за оборотом оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Контроль за хранением и использованием оружия в России ужесточат с 1 марта 2022 года, депутаты Госдумы с учетом замечаний правительства уже доработали законопроект, который предусматривает запрет на приобретение, ношение, а также использование и хранение оружия лицами, которые ранее не прошли медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием.

В целом кабинет министров поддержал предложенные в документе нормы, но попросил отложить срок их вступления в силу до следующей весны, чтобы успеть принять все необходимые подзаконные акты, сообщает газета «Известия».

«Срок будет установлен с 1 марта следующего года. Это позволит окончательно синхронизировать между собой информационные системы, запустить их на полную мощность, так как закон не предусматривает альтернативы. То есть после того, как он заработает, автоматически все медосвидетельствования могут оформляться только в электронном виде», - пояснил изданию один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне нижняя палата парламента приняла законопроект в первом чтении. Документ вносит поправки в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Ранее 18 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит дополнительные основания на отказ в выдаче лицензий на приобретение оружия.