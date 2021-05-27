Красный Крест попросил у России вакцину от кронавируса «Спутник V»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца обратилась к нашей стране с просьбой о поставках российской вакцины «Спутник V». Об этом на брифинге в среду, 26 мая, рассказала журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Последнее обращение такого рода, например, поступило в правительство России от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца», - сказала она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на сегодняшний день российские ученые разработали и зарегистрировали четыре вакцины против COVID-19 – созданные специалистами Центра имени Гамалеи «Спутник V» и «Спутник Лайт», а также «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «Ковивак» центра имени Чумакова РАН.

К слову, в конце марта норвежское издание Resett опубликовало статью о том, что Евросоюз со своей стратегией прививочной кампании потерпел поражение, и теперь ему придется «идти на поклон» к России за вакциной против коронавируса «Спутник V», которая уже одобрена для применения в 66 странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мария Захарова: «Те, кто насмехался над нашей вакциной, теперь стоят за ней в очереди»

Официальный представитель МИДа поделилась оценками главных международных проблем в программе «Нефантастика» на Радио «Комсомольская правда» (подробности).