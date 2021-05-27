Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников при аренде жилья через интернет

Зачастую сомнительные объявления об аренде жилья можно опознать еще на этапе просмотра Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Перед сезоном летних отпусков в России активизировались мошенники, которые обманывают людей, желающих снять квартиру через интернет. Так, по данным исследования сервиса THE METERS за прошлый месяц, более 10% предложений об аренде жилья на различных сайтах носит сомнительный характер.

Причем, как отмечают специалисты Роскачества, часто такие объявления можно определить практически сразу: в них мало фото, снимки неудачные или в плохом качестве, цена подозрительно низкая, указана лишь самая общая информация. Кроме того, в самом тексте объявлений обычно заметна эмоциональная манипуляция.

Схемы мошенников, которые злоумышленники используют для обмана своих потенциальных жертв, раскрывает россиянам эксперт ведомства.

Предоплата

Сдающий квартиру просит внести предоплату, якобы он сейчас в командировке и со дня на день будет, но нужно прислать ему небольшую сумму как залог серьезности намерений. Мошенник готов предоставить скан паспорта и выписку из кадастра в подтверждение своего владения имуществом. Многие не знают, что ее можно получить на любую собственность, даже не будучи владельцем. К квартире злоумышленник, как правило, отношения не имеет. Получив деньги, он исчезает. Такой перевод никак не оформляется документально, поэтому вернуть деньги едва ли получится.

Недобросовестные риелторы

Они размещают объявление о сдаче люксовых квартир по сниженной стоимости. Здесь идет игра на жадности потенциальной жертвы и стремлении как можно скорее воспользоваться выгодным предложением. Мошенники настаивают на 50% оплате и заключении договора. При этом если прочесть договор, станет ясно, что заключается он не на аренду жилплощади, а лишь на ее поиски. Как правило, цена этой услуги равна 100% стоимости месячной аренды, так что вы итоге жертва платит вдвое больше. В процессе сделки клиента торопят и отвлекают, чтобы он не прочитал договор. В итоге же он может вообще не получить желаемое, если согласился письменно, что платит за «оказание информационных услуг», под которыми можно понять все что угодно, например, перечень не подходящих под первоначальные условия объявления вариантов.

«Собственник»

Такой персонаж, лжевладелец найденной в интернете квартиры торопит новых жильцов, говоря, что необходимо заплатить залог и цену за первый месяц прямо сейчас. Например из-за того, что только что перед этим квартиру смотрел другой кандидат, и нужно его опередить. В итоге документы на собственность оказываются фальшивыми, и жильцы вскоре обнаруживают на пороге недоумевающего настоящего хозяина, а тот, кому отдали деньги, исчезает.

Сдача квартиры в аренду сразу нескольким людям

Как правило, риелтор заявляет о необходимости подготовки квартиры для въезда, то есть ключи будут переданы завтра, или же ключи передаются сразу, но меняется замок. На следующий день перед квартирой формируется очередь из арендаторов, иногда даже десятков, из которых ни один не является законным съемщиком.

Заместитель заместителя руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов дал россиянам советы, как избежать мошенничества при аренде онлайн:

• Всегда внимательно читайте, что вы подписываете. Не подписывайте без консультации вашего знакомого юриста то, чего не понимаете, если вам кажется, что вам продают не то, что вы хотите, или если предмет договора описан очень размыто.

• Следите, чтобы в договоре были четко указаны условия, при которых арендатор может быть выселен из квартиры досрочно, а также процедура компенсации затрат на ремонт, правила возвращения депозита, и так далее.

• Внимательно читайте описание квартиры и имущества в ней, реквизиты правоустанавливающих документов по ней.

• Лучше не связывайтесь с жильем, при съеме которого на арендатора возлагают дополнительные обязанности по проведению ремонта (в обмен, например, на снижение стоимости аренды).

• Проверяйте такие мелочи как адрес, по которому вы находитесь при просмотре квартиры, и адрес, прописанный в документах.

• У владельца квартиры должны быть на руках бумаги, подтверждающие именно его право собственности, никакие родственники, третьи лица и представители не должны вызывать у вас доверия. На руках должны быть оригиналы правоустанавливающих документов на квартиру (договор купли-продажи, дарения и т.д.).

• Обязательно проверяйте квартиру на сайте Росреестра, попросив у арендодателя выписку из ЕГРН.

• Не поддавайтесь на эмоциональные манипуляции, например, когда вас торопят, нажимают на необходимость срочной оплаты, не дают внимательно читать договор; или когда предложение подозрительно выгодно. Помните, что хорошая квартира близко к центру Москвы, например, не может стоить столько же, сколько ее аналог в спальном районе.

Если же такая неприятность с вами уже произошла, в Роскачестве настоятельно рекомендуют обратиться в полицию с заявлением, поскольку действия псевдоарендодателей и фальшивых риелторов попадают под статью 159 Уголовного Кодекса России – «Мошенничество». В рамках уголовного дела нужно также подать гражданский иск о взыскании похищенных средств. И не забывайте, что если вы решите махнуть рукой и «простить», тем самым вы позволите преступникам и дальше обманывать людей.