В США разбился пожарный вертолет, четыре человека погибли

Во Флориде потерпел крушение пожарный вертолет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском штате Флорида потерпел крушение пожарный вертолет, в результате погибли все, кто находился на его борту – четыре человека, передает телеканал Fox News со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что крушение произошло недалеко от аэропорта города Лисберг днем во вторник, 25 мая, однако поиски обломков воздушного судна продолжались около суток. Спасательным службам удалось обнаружить и сам вертолет, и тела людей, которые были на борту, только теперь.

По словам представителя полиции штата, причиной крушения могла стать техническая неисправность, из-за которой хвост отломился от основной части вертолета и упал на взлетно-посадочную полосу, а остальная часть воздушного судна рухнула в болотистой местности, поэтому поиски продолжались так долго.

Уточняется, что авария случилась во время учебно-тренировочного полета. Федеральное управление гражданской авиации и национальный совет по безопасности на транспорте занимаются расследованием произошедшего.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 мая пожарный вертолет потерпел крушение в Китае, тогда тоже не обошлось без жертв.