В Погранслужбе ФСБ рассказали, как из территориальных вод России в Черном море выдворили британский эсминец

Погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС выдворили британский эсминец из территориальных вод России в районе Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российским пограничникам осенью прошлого года буквально «всем миром» пришлось выдворять из территориальных вод страны в Черном море британский эсминец.

Об этом рассказал первый заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов. По его словам, Погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС в октябре совместными усилиями вынудили нарушивший нашу границу в районе Крыма военный корабль ВМС Соединенного Королевства D35 Dragon покинуть территорию России. Ранее об этом инциденте в Черном море не было известно.

«Так, 13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря, воспользовавшись правом мирного прохода», - сообщил Владимир Кулишов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что в ответ на требования немедленно покинуть территориальные воды России капитан эсминца заявил о «плохом приеме сигнала», однако в итоге ВМФ и ВКС все же выдворили «британца» в нейтральные воды.

Рассказав эту историю, глава Погранслужбы ФСБ подчеркнул, что российские пограничники внимательно отслеживают «недружественную» деятельность Запада у наших границ и готовы в любой момент пресечь провокации на море. Он отметил, что подобные маневры предпринимаются западными странами якобы для сдерживания вымышленной «агрессивной политики России в регионе», а на самом деле они пытаются демонстрировать свою военную силу.