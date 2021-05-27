Последние новости на утро 27 мая 2021: Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной»

«КП» – о последних новостях на утро 27 мая 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 27 мая 2021 года. Президент Польши Анджей Дуда, выступая в Тбилиси 26 мая, назвал Россию «ненормальной страной» и пообещал поднять вопрос отношений с Москвой на площадках ОБСЕ и сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. Во время своего выступления в столице Грузии польский лидер принялся критиковать наше государство в резких выражениях. По его словам, действия России «агрессивные и имперские», а международное сообщество не может их принимать.

Российским пограничникам осенью прошлого года буквально «всем миром» пришлось выдворять из территориальных вод страны в Черном море британский эсминец. Об этом рассказал первый заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов. По его словам, Погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС в октябре совместными усилиями вынудили нарушивший нашу границу в районе Крыма военный корабль ВМС Соединенного Королевства D35 Dragon покинуть территорию России.