Минэнерго исключило возможность дефицита бензина в России летом 2021 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты российского министерства энергетики считают текущий рост цен на бензин и дизель в стране в опте на бирже некритичным, поэтому исключают возможность появления дефицита топлива на рынке летом этого года. Об этом говорится в сообщении ведомства в четверг, 27 мая.

Отмечается, что рост оптовых цен на бензин сдерживается корректировкой «демпферного механизма» с начала мая текущего года.

- Это помогло сохранить выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний, а также исключить дефицит топлива на внутреннем рынке летом и изменение конечных розничных цен на бензин на заправках выше уровня инфляции, - говорится в сообщении Минэнерго, которое цитируется агентство ТАСС.

Напомним, по информации Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цена бензина Аи-92 растет с 20 мая, а стоимость бензина Аи-95 на бирже увеличивается с 11 мая.

В министерстве отметили, что профильные ведомства уже приняли необходимые регуляторные меры. Для развития биржевых торгов были внесены изменения в механизмы биржевых торгов, которые предусматривают меры по стабилизации биржи с помощью планирования поставок на месяц вперед.

Основными факторами, оказывающими влияние на цены бензина в России в мае этого года, эксперты Минэнерго назвали растущие внешние котировки на нефть и нефтепродукты, а также внутренние факторы роста спроса на моторное топливо накануне летнего отпускного периода.

Как ранее писал сайт kp.ru, по информации министерства энергетики РФ в настоящее время полностью удовлетворяется внутренний спрос на топливо, который должен вырасти этим летом в период отпусков.