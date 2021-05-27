Счетная палата заявила о рекордно низком исполнении плана приватизации в России Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Исполнение плана приватизации федерального имущества в РФ в 2017-2019 годах оказалось рекордно низким за последнее десятилетие. Об этом в четверг, 27 мая, говорится в сообщении на официальном сайте российской Счетной палаты.

За период в десять лет в государстве приватизировали только четверть запланированных активов, а поступление средств в федеральный бюджет от приватизации снизилось с 15,1 миллиарда рублей в 2017 году до 12,1 миллиарда рублей в позапрошлом году.

В общей сложности за эти годы в российский бюджет от приватизации федерального имущества поступило примерно 40,8 миллиарда рублей, что составляет 82,3% бюджетных назначений.

По информации Счетной палаты России, причинами таких низких поступлений в бюджет стало отсутствие крупных продаж, а также рост доли продаж федерального имущества на «вторичных» торгах посредством публичного предложения без объявления цены.

Кроме того, не показала значительной эффективности работа агентов по продаже федерального имущества. Так, примерно 20% объектов казны, которые были включены в прогнозный план приватизации, агенты на торги не выставляли.

Как сообщал сайт kp.ru, в начале текущего года российской президент Владимир Путин заявил, что сама по себе приватизация ради приватизации неприемлема, она должна быть выгодна экономике.