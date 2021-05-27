Организаторы «Евровидения» объявили о продолжении конкурса в режиме онлайн Фото: REUTERS

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» объявили о продолжении шоу в режиме онлайн. Такое сообщение в четверг, 27 мая, опубликовали на официальном YouTube-канале «Евровидения-2021».

- Евровидение продолжится онлайн. В скором времени мы покажем видео выступления конкурсантов, заранее подготовленные к конкурсу на случай ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении.

Отмечается, что видео с полуфиналистами покажут 28 мая в 22:00 по московскому времени, а финалистов конкурса - 29 мая в это же время.

- В знак уважения к труду каждого государства-участника над резервными записями живого выступления мы создали два специальных шоу. Ведущей конкурса станет Криста Зигфридс, - сообщили организаторы международного конкурса.

Как писал сайт Kp.ru, финал «Евровидения» в этом году состоялся 22 мая. По результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса стала Италия, а Манижа, которая представляла Россию с песней Russian Woman, заняла девятое место.