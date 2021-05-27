В России появился новый способ мошенничества с банковскими картами Фото: Анастасия Осипова

В России появился новый способ мошенничества с банковскими картами. На этот раз деньги не воруют, а наоборот переводят жертве, только вернуть назад их не так просто. А чем дольше средства находятся у человека, тем выше процент придется заплатить за их использование.

Недавно в подобную ловушку попал житель Екатеринбурга. Микрофинансовая организация (МФО) «Будьте богаты» перевела ему на карту 15 тысяч рублей. Мужчина уверяет, что не оформлял кредит и не подписывал никаких документов, тем не менее, деньги оказались у него.

В Сети без труда можно найти отзывы, что МФО выдает кредиты под 365% годовых. Перепуганный житель Урала постарался как можно скорее вернуть деньги, но это оказалось непростой задачей. Телефон МФО был недоступен, никаких реквизитов на сайте не оказалось, а банк не может вернуть средства обратно.

Эксперты дали советы, как поступить в такой ситуации. Юрист Александр Целых уверен, что если человек не подписывал никаких документов, не оформлял займа, то бояться ему нечего.

- Возникает только одна обязанность – вернуть тело долга. Максимум, что может быть начислено, если человек затянет с возвратом этой суммы в организацию, - это проценты согласно ключевой ставке ЦБ, да и то такая вероятность весьма сомнительна, - комментирует "Известиям" эксперт.

Он посоветовал отправить заявление в организацию, перечислившую деньги на счет, с требованием забрать эти средства либо обеспечить условия для их возврата.

В свою очередь адвокат Евгения Колесникова допускает, что человек сам может не догадываться, что оформил оферту. Сегодня для того, чтобы взять кредит не надо идти в банк. Достаточно нажать галочку на сайте и согласиться с условиями. Многие недобросовестные организации пользуются невнимательностью клиентов. Люди уверены, что оформляют заявку, а на самом деле берут кредит на невыгодных условиях. Поэтому стоит внимательно читать документы и условия.

Директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов согласен, что основная обязанность получателя денег – обеспечить их сохранность. Важно помнить, что таких подарков не бывает и за «ничьи» деньги придется дорого заплатить.

- Воспользовался средствами, значит согласился с условиями. Стоит найти реквизиты компании-отправителя через ИНН на сайте налоговой и отправить платеж на расчетный счет. Либо прийти к нотариусу и заказать услугу «нотариальный депозит». Объяснить ситуацию, предоставить реквизиты для отправки средств, а нотариус сам займется возвратом, - советует Крылов.

Тем временем в России могут запустить сервис для борьбы с мошенниками. С помощью сервиса жертвы злоумышленников могут сообщать об инциденте и получать алгоритм действий в этой ситуации, сообщает телеканал "360".