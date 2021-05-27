Доктор Мясников рассказал, как распознать рак пищевода при приеме пищи. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Известный российский доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о симптоме рака пищевода, на который следует обратить внимание во время приема пищи. Речь идет о дисфагии — ощущении, когда что-то мешает глотать.

В данном случае признаком онкологического заболевания становится быстрое прогрессирование нарушения глотания. Медик отметил, что со временем у пациента возникают трудности с проглатыванием жидкости, даже воды.

- Если тяжело глотать твердую пищу, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. В таком случае это далеко не обязательно онкология, - сказал Александр Мясников в эфире канала «Россия 1» в четверг, 27 мая.

Он отметил, что при появлении такого симптома следует как можно быстрее обратиться к врачу и выяснить причину проблем с глотанием. Это нарушение также может быть симптомом психосоматического расстройства, а не онкологического заболевания.

Главными факторами риска развития рака пищевода телеведущий назвал курение, чрезмерное употребление спиртного, наличие бактерии хеликобактер пилори, плохую гигиену полости рта и злоупотребление острыми продуктами.